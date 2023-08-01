Церковне свято 1 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня
1 серпня у церковному календарі - день пам'яті Макрини Молодшої. У народі цей день називали просто - Макрини.
Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети - у матеріалі Styler нижче.
У чому суть свята і що потрібно зробити
Колись цей день вважався одним із найдощливіших у році. Тому люди намагалися вирушати до лісу за грибами.
Якщо ж літо навпаки було посушливе, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку та топили.
Крім того, для обряду могли знайти дівчину, яка відзначає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, одягали в гарну сукню і приносили колоски хліба. Тепер дівчина мала віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.
Цього дня рекомендується носити синій одяг та червоні прикраси - так можна залучити удачу.
Прикмети цього дня
- 1 серпня йде дощ - наступного року добре вродиться жито, але літо буде дощовим. У народі цей дощ у цей день спостерігав за журавлями.
- Гроза вказує на теплу та довгу осінь.
- Зранку суха - в обід з'являться хмари.
- Якщо багато падаючих зірок, слід чекати сильних вітрів.
- Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим.
- Затяжні дощі - до бідності та неврожаю.
Що не можна робити на Мокрини
- Не можна сваритися, лаятись, ображатися, а також лінуватися та брехати.
- Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна спричинити лихо на сім'ю.
- Краще не їсти яблук, інакше натягнете на себе дрібні неприємності.
- Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик.
- Не можна ходити брудним та неохайним.
- Не варто підіймати із землі втрачені речі.
- Не можна давати чи брати гроші у борг.
День ангела сьогодні відзначають:
Роман, Степан, Тихін, Дмитро, Григорій, Митрофан. Привітайте цих людей з іменинами!
Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів'я.
Також читайте про всі церковні свята серпня 2023 року.