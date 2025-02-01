Свято сьогодні, 1 лютого: що не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Субота 1 лютого - передсвято Стрітення Господнього. В цей день за новим календарем вшановують святого мученика Трифона. За старим календарем сьогодні згадують преподобного Макарія Єгипетського.
Про те, яке свято сьогодні 1 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Святий Трифон належить до ранньохристиянських святих. Трифон народився 232 році в селі Кампсиді, яке знаходилось на території Малої Азії. Батьки хлопчика були досить бідними, однак праведними людьми, які змогли прищепити синові християнські цінності.
Згідно з переказами, Трифон з дитинства мав дар чудотворення, міг зцілювати від різних хвороб та виганяти бісів. Одного разу хлопчик за допомогою молитви прогнав шкідливих комах, врятувавши село від втрати хлібних злаків та голоду.
Проте за правління Декія почалися переслідування християн. Тож Трифона його друга Респіція було схоплено слугами імператора. Парубків кинули до нікомедійської в'язниці, де піддали жорстоким тортурам.
За день до страти святим явився ангел, який поклав на голови парубків корони. Після страти Трифона християни хотіли поховати його тіло у Нікеї, але святий Трифон, явившись вірянам у видінні, звелів поховати тіло на батьківщині.
Втім, пізніше мощі Трифона і Респіція були перенесені до Єрусалима, а потім - до Рима.
В багатьох країнах Трифона вважають захисником врожаю від шкідників. Цього дня заговорювали мишачі нори, щоб гризуни не псували зерно.
Також до святого Трифона молилися про сімейне благополуччя, любов, подружнє розуміння. До того ж молитва до святого, за віруваннями пращурів, допомагала позбутися від пристріту та вигнати лукавого.
Згідно з уявленнями предків, щоб не втратити удачу і благословення, сьогодні не можна:
За новим календарем, 1 лютого день ангела святкують власники таких імен: Микола, Василь, Петро, Тимофій, Семен.
Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Микола, Федір, Антон, Петро, Макар.
Нещодавно ми розповідали про те, які церковні свята за новим календарем будуть в лютому 2025 року.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.