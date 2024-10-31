Церковне свято 1 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 1 листопада у церковному календарі

Теодор був священником з Остромадської єпархії, відомим своєю добротою і активною участю в житті своєї громади. У часи гонінь на християн він залишався вірним своїй вірі і відкрито проповідував про Христа. За це його заарештували, але він мужньо витримав всі тортури, не відмовившись від своїх переконань.

На жаль, його життя закінчилося стратою, але подвиги Теодора залишили глибокий слід в історії церкви. Він вважається прикладом стійкості у вірі та відданості Христу. Пам'ять про нього шанують у православній традиції, нагадуючи про його мужність і віру.

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Згадувати чи говорити про погане

Відмовляти у допомозі.

Цей день в народі відомий як Осінні Кузьминки або "Бабин день". У цей час за звичаєм вшановували берегинь домашнього вогнища, що символізує тепло та затишок в домі.

Народні прикмети і традиції 1 листопада

Весь день холодно - весна прийде пізно

Птахи летять високо - взимку буде багато снігу

Якщо птахи летять низько - дощу не буде

Багнюка і відлига - через місяць почнуться морози.

Є кілька повір’їв, які можуть допомогти залучити щастя. Одне з них стверджує, що вхідні двері не слід зачиняти зсередини, оскільки це перешкоджає притягненню грошей.

Також незаміжнім дівчатам не рекомендується залишатися ввечері наодинці, адже це може призвести до тривалої самотності.

У кого день ангела 1 листопада

Завтра іменини святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися 1 листопада - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 1 листопада є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: