Церковне і народне свято 15 січня: що треба зробити, щоб привернути успіх

15 січня 2023 року в Україні відзначатиметься день пам'яті святого Сильвестра – папи Римського, а також святого Серафима Саровського. В народі свято називають “Сильвестрів день” або “Куряче свято”.

Що можна і не можна робити сьогодні, традиції, прикмети і дні ангела – в матеріалі Styler нижче.

Важливі традиції, що треба зробити

Цікава назва “Куряче свято” закріпилися за цим святом, тому що що святий Сильвестр вважається захисником домашньої птиці. Цього дня наші предки намагалися обов’язково почистити курник. Вважали, що так можна захистити курей від хвороб, а в оселю – привернути успіх.

Також існувала традиція ворожити на майбутній урожай та погоду. Наприклад, жінки брали цибулину і розділяли її на 12 рівних частин. Так залишали їх на всю ніч. Скільки частин стали мокрими, стільки в році буде дощових місяців.

На Сильвестра не їли м’ясо птиці, бо вірили, що тоді можна втратити щастя.

Що не можна робити 15 січня:

В цей день не варто сваритися з близькими людьми, друзями.

Також намагайтеся не піддаватися шкідливим звичкам і не пити алкоголь.

Вранці заборонялося виносити сміття з хати.

Також в народі вірили, що в цей день краще не займатися домашніми справами.

У цей день намагалися не їсти м'ясо, зокрема куряче.

Прикмети на сьогодні

Дивилися, який сьогодні день: якщо мороз, скоро почнеться відлига.

Якщо ввечері 15 січня хмарно, найближчі дні зміниться погода.

Чим міцніший мороз, тим яскравіші зірки, а тьмяні зірки – до відлиги.

Увечері хмари на небі синього кольору – до погодних змін.

Курка хвостом крутить – хуртовина чекай, а замерзла і на одну ногу встала – холоднечу.

Коли півні рано співають, значить, на сильну відлигу чекають.

Кури перед холодом рано спати лягають.

День ангела 15 січня відзначають:

Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма, Марко, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!