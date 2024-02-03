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Церковне свято 3 лютого: що категорично не можна робити, щоб не накликати неприємності

Субота 03 лютого 2024 06:00
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Церковне свято 3 лютого: що категорично не можна робити, щоб не накликати неприємності Яке свято 3 лютого (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

3 лютого церква за новим календарем вшановує праведного Симеона Богоприємця і Анну Пророчицю, за старим стилем у цей день молились до Максима Сповідника.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Симеон Богоприємець є одним із перших перекладачів Святого Письма на грецьку мову. Одного разу працюючи над книгою пророка Ісаї, йому явився Ангел і сказав, що пророцтво про народження Месії правдиве і Симеон сам стане свідком його здійснення.

Через деякий час святий у храмі Єрусалиму зустрів 84-річну вдову Анну, яка за свою праведне життя отримала дар пророцтва. Саме Симеон і Анна першими впізнали у беззахисній дитині великого Месію, коли Діва Марія і Йосиф на 40-й день після народження Ісусу принесли його в Єрусалимський храм.

Наші предки у цей день починали готуватися до весняних робіт, лагодили все, що потребувало ремонту. Тому часто цей день називали "Лагодження" або "Починки".

Прикмети дня

  • якщо ліс шумить - то буде відлига або сніг, тріщить - чекайте затяжних морозів
  • якщо лежить багато снігу - літо буде дощовим
  • у печі слабка тяга - чекайте тепла, сильна - холодів
  • птахи літають низько - скоро буде негода

Що не можна сьогодні робити

  • давати і брати гроші в борг
  • надягати чорний одяг, інакше ризикуєте накликати на себе неприємності
  • зберігати вдома старі та поламані речі
  • ображатись на людей, якщо вони завдали вам шкоди ненавмисно

День ангела сьогодні святкують: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.

Молитва за здоров'я дитини

Сьогодні заведено молитися за здоров'я дітей.

"О великий угоднику Божий Богоприємцю Симеоне! Збережи молитвами Твоїми в мирі життя дитини моєї, і в усьому благому доброго успіху випроси, даруючи все, що для життя та благочестя дитині моїй необхідне. Прошу Тебе, святий Симеоне, щоб дитина моя тихе і мирне життя прожила у благості і чистоті й укінці сподобилася Царства Небесного". Амінь.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Раніше ми ділились новим церковним календарем на лютий.

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