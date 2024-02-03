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Церковный праздник 3 февраля: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

Суббота 03 февраля 2024 06:00
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Церковный праздник 3 февраля: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности Какой праздник 3 февраля (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

3 февраля церковь по новому календарю чтит праведного Симеона Богоприемца и Анну Пророчицу, по старому стилю в этот день молились к Максиму Исповеднику.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Симеон Богоприемник является одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. Однажды, работая над книгой пророка Исаии, ему явился Ангел и сказал, что пророчество о рождении Мессии сбудется на самом деле и Симеон сам станет свидетелем его исполнения.

Через некоторое время святой в храме Иерусалима встретил 84-летнюю вдову Анну, которая за свою праведную жизнь получила дар пророчества. Именно Симеон и Анна первыми узнали в беззащитном младенце великого Мессию, когда Дева Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли его в Иерусалимский храм.

Наши предки в этот день начинали готовиться к весенним работам, чинили все, что нуждалось в ремонте. Поэтому часто этот день называли "Починки".

Приметы дня

  • если лес шумит - то будет оттепель или снег, трещит - ждите затяжных морозов
  • если лежит много снега - лето будет дождливым
  • в печи слабая тяга - ждите тепла, сильная - холодов
  • птицы летают низко - скоро будет ненастье

Что нельзя сегодня делать

  • давать и брать деньги взаймы
  • надевать черную одежду, иначе рискуете навлечь на себя неприятности
  • хранить дома старые и поломанные вещи
  • обижаться на людей, если они нанесли вам вред ненамеренно

День ангела сегодня празднуют: Анна, Роман, Симон, Семен, Адриан, Влас, Тимофей, Гаврило, Дмитрий, Клавдий.

Молитва о здоровье ребенка

Сегодня принято молиться за здоровье детей.

"О великий угодник Божий Богоприемник Симеон! Сохрани молитвами Твоими в мире жизни младенца моего, и во всем благом благополучии выпроси, даря все, что для жизни и благочестия ребенку моему необходимо. Прошу Тебя, святой Симеон, чтобы ребенок мой тихую и мирную жизнь прожил в благости и чистоте и в конце концов сподобился Царству Небесному". Аминь.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Раньше мы делились новым церковным календарем на февраль.

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