В церковь УПЦ МП пустили сотни людей без масок: целовали руку митрополита (фото)

На Пасху в церкви УПЦ МП жестко нарушили правила карантина в Украине. Одним из самых опасных нарушений стало то, что в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралось большое количество людей без масок. Несколько сотен людей игнорировали правила социальной дистанции и минимальные средства профилактики, такие как маски.

Люди во время Пасхального богослужения стояли очень плотно, при этом большинство из них не имело даже масок. Кроме того, основная масса прихожан - люди из группы риска, которым противопоказано даже выходить из дома. Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne.

Стоит отметить, что при этом некоторые священнослужители, судя по видео, также пренебрегали карантинными правилами. Под конец богослужения верующие целовали руку митрополиту Арсению.

На Пасху в церкви УПЦ МП жестко нарушили правила карантина в Украине (скриншоты: NewsOne)

При этом в недавнем социологическом исследовании выяснилось, что около 10% украинцев надеюсь на Божье исцеление в случае заболевания коронавирусом.

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стоит также отметить, что в рамках карантина запрещены массовые мероприятия любого характера. В случае, если после посещения храма начнется вспышка коронавируса, администрация религиозного учреждения будет привлечена к уголовной ответственности.

На Пасху в церкви УПЦ МП жестко нарушили правила карантина в Украине

Ранее сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в Украине наступит после отмены карантина.

Напомним, что президент США, Трамп, анонсировал ослабление карантина в США на следующей неделе. Стоит отметить, что по состоянию на 19 апреля в США более 738 тысяч больных коронавирусом.