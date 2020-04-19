Трамп анонсировал ослабление карантина в США на следующей неделе

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В частности, власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля

Президент Дональд Трамп анонсировал, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, несмотря на распространение коронавируса. Об этом он заявил на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, передает "Голос Америки".

Вместе с тем, власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, которые свидетельствуют, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп.

Как пишет издание, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение о снятии ограничений со своих штатов прежде чем не будет проведено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе до субботы было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте - 768 (35 смертей), в Монтане - 416 случаев заражения (35 летальных случаев).

Напомним, ранее Трамп заявил, что эпидемия коронавирусм в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.

Также американский президент представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.