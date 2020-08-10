Церковь становится ближе к людям: ПЦУ завела страницы в популярных соцсетях

Православная Церковь Украины завела страницы в соцсетях Instagram и Twitter. Таким образом, церковь решила вещать о добрых делах на популярных социальных площадках.

В Instagram ПЦУ будет показывать ценные моменты из жизни церкви, включая приходы, священнослужителей и верующих. Это делается для того, чтобы запечатлеть неповторимые моменты и сохранить теплые воспоминания о них. Об этом сообщает ПЦУ на своей странице в Facebook.

А на странице в Twitter верующие смогут оперативно узнать об актуальных событиях и новостях в церкви и в мировом православии.

"Впереди - еще много интересного. Поэтому присоединяйтесь к нашим новым сообществ в социальных сетях и присоединяйтесь к созданию общей истории своей церкви!" - отмечает ПЦУ.

Также в комментарии к новости в ПЦУ сообщили, что работают над мобильным приложением. О нем сообщат, когда оно выйдет.

Пользователи сети прокомментировали данную новость.

Слава Иисусу Христу! Соцсети это прогрессивно, но это не заменит чтение книг и живого общения, святого Причастия. Интернет - это суррогат Царства Божьего, можно так выразиться. Интернет - это иллюзия, что мы не одиноки. Но настоящую защиту дает только живая молитва Отца нашего Небесного. Просто стоит помнить об этом. Благодати вам Божьей;

Слава Иисусу Христу. Спасибо, ведь есть много верующих, которые по своей немощи, не в состоянии посетить Храм Божий;

Прогрессивные;

Слава Богу!

Напомним, митрополит ПЦУ Александр Драбинко рассказал, откуда у него два дома, две квартиры и Land Cruiser.

Ранее Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ.