Церковь становится ближе к людям: ПЦУ завела страницы в популярных соцсетях

ПЦУ планирует постить оперативные новости в соцсетях
Православная Церковь Украины завела страницы в соцсетях Instagram и Twitter. Таким образом, церковь решила вещать о добрых делах на популярных социальных площадках.
В Instagram ПЦУ будет показывать ценные моменты из жизни церкви, включая приходы, священнослужителей и верующих. Это делается для того, чтобы запечатлеть неповторимые моменты и сохранить теплые воспоминания о них. Об этом сообщает ПЦУ на своей странице в Facebook.
А на странице в Twitter верующие смогут оперативно узнать об актуальных событиях и новостях в церкви и в мировом православии.
"Впереди - еще много интересного. Поэтому присоединяйтесь к нашим новым сообществ в социальных сетях и присоединяйтесь к созданию общей истории своей церкви!" - отмечает ПЦУ.
Также в комментарии к новости в ПЦУ сообщили, что работают над мобильным приложением. О нем сообщат, когда оно выйдет.
Пользователи сети прокомментировали данную новость.
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