Цены заметно выросли: сколько стоит собственная квартира в Киеве

В Киеве за месяц цена на квартиры в новостройках выросла и сейчас составила 30 450 грн/кв.м. Самое дорогое жилье в Печерском, Подольском и Шевченковском районах.

По данным Столичной недвижимости, в октябре цены "упали" в Святошинском (на 2,3%) и Днепровском (на 1,4%) районах. В других районах Киева рост составил от 0,2% в Шевченковском, до 4% в Дарницком.

Самые дорогие квартиры в Печерском районе, где просят почти 53 тысячи гривен за квадратный метр. Также высокая цена в Шевченковском (36 375 грн/кв.м), Подольском (32 418 грн/кв.м), Голосеевском (30 829 грн/кв.м), Оболонском (28 476 грн/кв.м), Дарницком (25 144 грн/кв.м) районах Киева.

Зато наименьшая цена за один квадратный метр в Деснянском районе. Там стоимость - 23 535 грн/кв.м.

Стоимость квартир в Киеве (фото: Столичная недвижимость)

Специалисти говорят, что сейчас больше всего новостроек в Голосеевском, Печерском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском районах. А меньше всего-в Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском и Оболонском районах.

"В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50 130 грн/кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 19 420 грн/кв.м. Индекс расслоения (отношение цены "дорогого" жилья к "дешевому") в целом по новостройках Киева составил 2,6", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине хотят ввести новые правила оформление покупки квартир и урегулировать работу риэлторов.

Также ранее сообщалось, что в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.