Цены улетели вверх: какие продукты резко подорожали за неделю

В Украине стремительно дорожают продукты (Коллаж РБК-Украина)

Экономисты объяснили, почему цены на некоторые продукты влетели до небес

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса привел к тому, что некоторые продукты начали стремительно дорожать. Как отмечают специалисты, сильнее всего в цене взлетели лимоны, имбирь и чеснок. Также начали ползти ценники вверх на импортные продукты.

Цены на лимоны в Украине колеблются от 80 до 100 гривен, имбирь – до 250 гривен, а чеснок подорожал до 150 гривен за килограмм. Однако, как пишет издание "24 канал", в некоторых торговых точках цены за килограмм имбиря зашкаливают до 700 гривен за килограмм. Лимоны подорожали уже в 2,5 раза, а чеснок – почти в два раза.

Как отмечают экономисты, цены начали расти из-за высокого спроса и ажиотажа в период пандемии коронавируса.

"У украинцев периодически возникает идея фикс относительно лечения COVID-19. Например, вдруг люди подумали, если смешать имбирь с лимоном, а сверху спрыснуть чесноком – получим идеальный способ борьбы с COVID-19, но это бред", - объясняет экономист Олег Пендзин.

На данный момент не существует лекарств от коронавируса, а в народе упорно считают, что чеснок и лимоны могут защитить от любых вирусов. Не так давно к этому списку добавился еще и имбирь. И эти заблуждения спровоцировали ажиотажный спрос.

"Продажи этих продуктов увеличились вдвое, поэтому весь бизнес бежит и на международном рынке ищет свободные партии. Однако они идут не по долгосрочным контрактам, поэтому значительно дороже", - добавил экономист.

Кроме того, все эти три позиции не выращивают в Украине. Чеснок у нас выращивают, однако мы его экспортируем. А из-за карантина логистика импорта несколько осложнилась.

"Такой рост цен неприятен, но ожидаем. Другое дело, что некоторые сети на этом хотят нажиться. Неоднократно наблюдал, как цены на имбирь и лимоны в различных торговых сетях существенно отличаются. Это свидетельствует о наценке тех или иных сетей", - объяснил экономист Борис Кушнирук.

Кроме того, как сообщила директор Украинской плодовоовощной ассоциации Катерина Зверева в комментарии для "Интерфакс-Украина", лимоны в ближайшие недели могут совсем исчезнуть с полок магазинов.

"Украина импортирует в год в районе 55 тыс. тонн лимонов (в 2019 году - 54,3 тыс. тонн). Поставки из Турции составляют более 60% общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки (Аргентина - второй после Турции поставщик лимонов в Украину). Поставки из Турции лимонов ограничены в связи с закрытием рынка. Поставки из Испании - тоже под большим вопросом (из-за сильного распространения пандемии в стране). А лимоны из Аргентины просто физически не успеют доплыть", - объяснила Зверева.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, почему подорожали продукты питания.