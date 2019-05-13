Цены на овощи: украинцам сообщили, когда подешевеют продукты

Цены на овощи в Украине продолжают стремительно расти, однако уже к концу мая-началу июня стоимость продуктов станет стабильной. Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Подорожание моркови и свеклы уже начинает замедляться, однако картофель и капуста продолжают дорожать. Эксперты утверждают, что такие ценовые скачки традиционные для Украины.

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Весной овощи всегда резко дорожают почти в два раза и так же резко падают. К слову, в соседних странах сезонные скачки не превышают 1%. Связано это с несовершенной системой хранения продукции в Украине.

Напомним, что в Украине резко подешевел популярный овощ. К слову, во Львове овощ подешевел втрое, максимальная цена - 15 гривен за кило. А на Юге страны их стоимость вообще достигает от 5 до 10 гривен за кило.

Также в Украине начали продавать первую клубнику из Закарпатья. Разные хозяйства начали собирать ягоды в теплицах еще около недели назад, а на рынках клубника появилась незадолго до праздника Пасхи. На данный момент она стоит на 20% дешевле, чем в этот же период в прошлом году.

Мы писали, что ранее ряд экспертов сделали прогноз о том, будут ли в Украине дорожать основные и наиболее популярные продукты. Они напомнили, что некоторые продукты растут в цене не столько из-за выборов, как из-за сезонного фактора и потому, что в период Пасхи среди украинцев значительно растет ажиотаж к определенным продуктам.