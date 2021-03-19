Цены на отдых за границей ощутимо взлетят: как сэкономить

По ее словам, за счет этого узкого выбора, так как многие страны остаются закрытыми для туристов из-за сложной ситуации с COVID-10, и поднимаются цены.

Отметим, что в 2020 году, когда бушевала пандемия, Турцию посетило около миллиона украинцев, Египет - приблизительно 750 тысяч, а на третьем месте расположились Болгария и Черногория - около 500 тысяч туристов из Украины.

Сейчас такие туры будут дороже. А если бронировать с целью сэкономить, то нет уверенности в возвращении оплаченных денег или переносе даты.

"Раннее бронирование, как правило, экономит стоимость тура. Это факт. От 10 до 20%, в зависимости от отеля, вы можете сэкономить", - сказала Татьяна.

Однако при таком варианте необходимо быть точно уверенным о выборе страны, отеля, дат и количества дней.

"Не будет возможности что-либо поменять: количество ночей, количество пассажиров... Вам нужно четко понимать условия, если будет какая-то аннуляция или отмена", - отметила эксперт.

Но и в таком случае есть вариант для выхода - страхование, которое делают индивидуально, и зависит от выбора туроператора.

По словам Сидоришиной, такая обязательная страховка от невылета за минусом франшизы компенсирует стоимость тура.

Согласно вариантам по состоянию на сегодня, отдых на майских праздниках и уже летом на популярных курортах имеет такую разницу в ценах: