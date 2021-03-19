UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Цены на отдых за границей ощутимо взлетят: как сэкономить

Автор: Владимир Костырин

Отдых за границей для туристов в 2021 году подорожает - нынешний сезон удивит украинцев высокими ценами, которые с мая взлетят до 30% за тур. Такая ситуация объясняется тем, что выбор у желающих отправиться на иностранные курорты - небольшой.

Об этом рассказала директор одного их туристических агентств Татьяна Сидоришина в передаче "Ранок з Україною".

По ее словам, за счет этого узкого выбора, так как многие страны остаются закрытыми для туристов из-за сложной ситуации с COVID-10, и поднимаются цены.

Отметим, что в 2020 году, когда бушевала пандемия, Турцию посетило около миллиона украинцев, Египет - приблизительно 750 тысяч, а на третьем месте расположились Болгария и Черногория - около 500 тысяч туристов из Украины.

Сейчас такие туры будут дороже. А если бронировать с целью сэкономить, то нет уверенности в возвращении оплаченных денег или переносе даты.

"Раннее бронирование, как правило, экономит стоимость тура. Это факт. От 10 до 20%, в зависимости от отеля, вы можете сэкономить", - сказала Татьяна.

Однако при таком варианте необходимо быть точно уверенным о выборе страны, отеля, дат и количества дней.

"Не будет возможности что-либо поменять: количество ночей, количество пассажиров... Вам нужно четко понимать условия, если будет какая-то аннуляция или отмена", - отметила эксперт.

Но и в таком случае есть вариант для выхода - страхование, которое делают индивидуально, и зависит от выбора туроператора.

По словам Сидоришиной, такая обязательная страховка от невылета за минусом франшизы компенсирует стоимость тура.

Согласно вариантам по состоянию на сегодня, отдых на майских праздниках и уже летом на популярных курортах имеет такую разницу в ценах:

  • В Турции в мае поездка обойдется в 11-12 тысяч гривен на двоих, а в июле - уже 16-18 тысяч гривен.
  • Египетский Шарм-аль-Шейх сейчас стоит на май 14-16 тысяч гривен на двоих, а на июль - от 18 до 22 тысяч гривен.
  • Отдых в Болгарии стоит в мае 8-9 тысяч гривен, а в июле - от 10 до 12 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, как будут работать "Борисполь" и "Киев" во время локдауна, и можно ли лететь из этих аэропортов за границу.

Напомним, что недавно туристов предупредили о "горе-номерах" в отелях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ценытуризмотдых за границей
Читайте также
Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране
Масштабные планы: куда украинцы поедут отдыхать этим летом
Прогноз погоды