Цены на отдых за границей ощутимо взлетят: как сэкономить
Отдых за границей для туристов в 2021 году подорожает - нынешний сезон удивит украинцев высокими ценами, которые с мая взлетят до 30% за тур. Такая ситуация объясняется тем, что выбор у желающих отправиться на иностранные курорты - небольшой.
Об этом рассказала директор одного их туристических агентств Татьяна Сидоришина в передаче "Ранок з Україною".
По ее словам, за счет этого узкого выбора, так как многие страны остаются закрытыми для туристов из-за сложной ситуации с COVID-10, и поднимаются цены.
Отметим, что в 2020 году, когда бушевала пандемия, Турцию посетило около миллиона украинцев, Египет - приблизительно 750 тысяч, а на третьем месте расположились Болгария и Черногория - около 500 тысяч туристов из Украины.
Сейчас такие туры будут дороже. А если бронировать с целью сэкономить, то нет уверенности в возвращении оплаченных денег или переносе даты.
"Раннее бронирование, как правило, экономит стоимость тура. Это факт. От 10 до 20%, в зависимости от отеля, вы можете сэкономить", - сказала Татьяна.
Однако при таком варианте необходимо быть точно уверенным о выборе страны, отеля, дат и количества дней.
"Не будет возможности что-либо поменять: количество ночей, количество пассажиров... Вам нужно четко понимать условия, если будет какая-то аннуляция или отмена", - отметила эксперт.
Но и в таком случае есть вариант для выхода - страхование, которое делают индивидуально, и зависит от выбора туроператора.
По словам Сидоришиной, такая обязательная страховка от невылета за минусом франшизы компенсирует стоимость тура.
Согласно вариантам по состоянию на сегодня, отдых на майских праздниках и уже летом на популярных курортах имеет такую разницу в ценах:
- В Турции в мае поездка обойдется в 11-12 тысяч гривен на двоих, а в июле - уже 16-18 тысяч гривен.
- Египетский Шарм-аль-Шейх сейчас стоит на май 14-16 тысяч гривен на двоих, а на июль - от 18 до 22 тысяч гривен.
- Отдых в Болгарии стоит в мае 8-9 тысяч гривен, а в июле - от 10 до 12 тысяч гривен.
Ранее мы рассказывали, как будут работать "Борисполь" и "Киев" во время локдауна, и можно ли лететь из этих аэропортов за границу.
Напомним, что недавно туристов предупредили о "горе-номерах" в отелях.