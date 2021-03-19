Ціни на відпочинок за кордоном відчутно злетять: як заощадити

Відпочинок за кордоном для туристів у 2021 році подорожчає - нинішній сезон здивує українців високими цінами, які з травня злетять до 30% за тур. Така ситуація пояснюється тим, що вибір у бажаючих відправитися на іноземні курорти - невеликий.

Про це розповіла директор одного з туристичних агентств Тетяна Сидоришина в передачі " Ранок з Україною ".

За її словами, внаслідок цього вузького вибору, оскільки багато країн залишаються закритими для туристів через складну ситуацію з COVID-10, і ростуть ціни.

Зауважимо, що в 2020 році, коли бушувала пандемія, Туреччину відвідало близько мільйона українців, Єгипет - приблизно 750 тисяч, а на третьому місці розташувалися Болгарія та Чорногорія - близько 500 тисяч туристів з України.

Зараз такі тури будуть дорожчими. А якщо бронювати з метою заощадити, то немає впевненості у поверненні сплачених грошей або перенесення дати.

"Раннє бронювання, як правило, економить вартість туру. Це факт. Від 10 до 20%, в залежності від готелю, ви можете заощадити", - сказала Тетяна.

Однак при такому варіанті необхідно бути точно впевненим про вибір країни, готелі, дати та кількість днів.

"Не буде можливості щось змінити: кількість ночей, кількість пасажирів... Вам потрібно чітко розуміти умови, якщо буде якась анулювання чи скасування", - зазначила експерт.

Але і в такому випадку є варіант для виходу страхування, яке роблять індивідуально, і залежить від вибору туроператора.

За словами Сидоришиної, така обов'язкова страховка від невильоту за мінусом франшизи компенсує вартість туру.

Згідно з варіантами станом на сьогодні, відпочинок на травневих святах і вже влітку на популярних курортах має таку різницю в цінах: