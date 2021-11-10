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Цены на мед в Украине достигли максимальной стоимости: какая причина

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Среда 10 ноября 2021 21:40
Цены на мед в Украине достигли максимальной стоимости: какая причина Цена на мед резко выросла (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине мед в этом сезоне имеет самую высокую стоимость за последние годы. В частности, для производителей стоимость составляет до 60 гривен за килограмм.

По словам коммерческого директора "Бартник" Вадима Паньковского, причиной роста цены являются действия посредников в заготовке продукта, пишет AgroPortal.

Кроме того, был период, когда цена на мед для производителей составляла почти 2,2 доллара за килограмм. В частности, это произошло из-за неадекватного поведения посредников в заготовке. А в прошлом году им удалось получить комиссию за свою работу – по 10 гривен за килограмм.

Также прошлогодний сезон закончился в ноль в связи с высокими ценами на мед. Поэтому, продукция, которую пасечники собирали последние 3 – 4 года, была реализована вся.

Отмечается, что в этом году неплохим был урожай меда из акации и неурожай меда из липы.

Польза меда

Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, восстановительное силы средство. Его применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

Оптимально употреблять ежедневно мед по 4 чайные ложки. Самые распространенные во время простуды - это липовый и цветочный меды. Мед восстанавливает здоровье, и выводит слизь из дыхательных путей. При заболеваниях органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, при малокровии полезен гречневый мед.

Если принимать мед непосредственно перед едой, то он, наоборот, способствует выделению желудочного сока, а потому при правильном назначении может использоваться и при лечении гастритов с кислотой желудочного сока.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как употреблять мед без вреда для здоровья.

Также мы писали, кому очень опасно есть мед.

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