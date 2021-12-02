ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня: яка причина і що буде далі

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 16:15
Ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня: яка причина і що буде далі Фото: за каву доведеться платити більше (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Ціни на каву на міжнародних торгах підскочили до найвищого за 10 років рівня, і можуть продовжити своє зростання до 2023 року. Грудневі ф'ючерси на Міжконтинентальній біржі в Нью-Йорку досягли 2,46 долара (67,15 гривні) за фунт (0,45 кг), тобто приблизно 150 гривень за кіло.

Про це передає CNBC.

Зазначається, що це стало найвищою ціною з 2011 року, коли вартість цього товару перевищила 3 долари за фунт.

Тим часом еталонна ціна Міжнародної асоціації кави перед цим, у п'ятницю, становила 2,07 долара за фунт, що на 85% вище, ніж роком раніше.

Ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня: яка причина і що буде далі

На міжнародних торгах зросли ціни на каву (фото: cnbc.com)

Чому дорожчає кава

Серед причин зростання ціни експерти та учасники ринку називають природні та геополітичні явища, а також фактори, пов'язані епідемією коронавірусу і карантином, що відбивається на трансфері кави.

За словами керівника відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен, за останні 12 місяців у світі сталася "буря подій", що дало поштовх до зростання цін на какао-боби.

Зокрема, це аномально холодна погода і заморозки в Бразилії в деяких районах вирощування, а також період посухи, що негативно відбилося на врожаї наприкінці цього року, а також в 2022 році і, можливо, навіть в 2023 році.

Крім поганої погоди, глобальні обмеження пропозиції мали істотний вплив на ринок кави, оскільки виробники і компанії, які переробляють каву на продукт, часто знаходяться в різних країнах.

Невизначеність ринку також йде від країн-експортерів, таких як Ефіопія, яка знаходиться на межі громадянської війни, і В'єтнам, де спостерігається сплеск COVID-захворювань, що може негативно позначитися на виробництві.

Як додав виконавчий директор з продажу кави в Європі Marex Максиміліан Копестейк, також свою роль на "гонку цін" зіграли проблеми з переміщеннями вантажів, зокрема, і через карантинні обмеження.

Він очікує, що в майбутньому ціни на каву залишаться "високими і нестабільними".

Раніше ми писали про те, що в Україні очікується стрибок цін на продукти в грудні, і експерти прогнозують подорожчання не тільки тих товарів, які закуповують до новорічних свят.

Нагадаємо також, що українцям у супермаркетах тепер доведеться платити за одноразові пакети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку
​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку