Ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня: яка причина і що буде далі
Ціни на каву на міжнародних торгах підскочили до найвищого за 10 років рівня, і можуть продовжити своє зростання до 2023 року. Грудневі ф'ючерси на Міжконтинентальній біржі в Нью-Йорку досягли 2,46 долара (67,15 гривні) за фунт (0,45 кг), тобто приблизно 150 гривень за кіло.
Про це передає CNBC.
Зазначається, що це стало найвищою ціною з 2011 року, коли вартість цього товару перевищила 3 долари за фунт.
Тим часом еталонна ціна Міжнародної асоціації кави перед цим, у п'ятницю, становила 2,07 долара за фунт, що на 85% вище, ніж роком раніше.
На міжнародних торгах зросли ціни на каву (фото: cnbc.com)
Чому дорожчає кава
Серед причин зростання ціни експерти та учасники ринку називають природні та геополітичні явища, а також фактори, пов'язані епідемією коронавірусу і карантином, що відбивається на трансфері кави.
За словами керівника відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен, за останні 12 місяців у світі сталася "буря подій", що дало поштовх до зростання цін на какао-боби.
Зокрема, це аномально холодна погода і заморозки в Бразилії в деяких районах вирощування, а також період посухи, що негативно відбилося на врожаї наприкінці цього року, а також в 2022 році і, можливо, навіть в 2023 році.
Крім поганої погоди, глобальні обмеження пропозиції мали істотний вплив на ринок кави, оскільки виробники і компанії, які переробляють каву на продукт, часто знаходяться в різних країнах.
Невизначеність ринку також йде від країн-експортерів, таких як Ефіопія, яка знаходиться на межі громадянської війни, і В'єтнам, де спостерігається сплеск COVID-захворювань, що може негативно позначитися на виробництві.
Як додав виконавчий директор з продажу кави в Європі Marex Максиміліан Копестейк, також свою роль на "гонку цін" зіграли проблеми з переміщеннями вантажів, зокрема, і через карантинні обмеження.
Він очікує, що в майбутньому ціни на каву залишаться "високими і нестабільними".
Раніше ми писали про те, що в Україні очікується стрибок цін на продукти в грудні, і експерти прогнозують подорожчання не тільки тих товарів, які закуповують до новорічних свят.
Нагадаємо також, що українцям у супермаркетах тепер доведеться платити за одноразові пакети.