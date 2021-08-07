Цены на ключевой продукт в Украине скоро упадут: не спешите закупаться

Так, украинцам не рекомендуют бежать в магазины и закупаться подсолнечным маслом на фоне слухов о скачке цен, которые продолжаются последние месяцы.

Действительно, хотя Украина и является экспортером почти 50% подсолнечного масла на мировом рынке, с начала года продукт в нашей стране подорожал приблизительно на 60%, но продолжится ли такая тенденция?

Почему в Украине дорожает подсолнечное масло

Сейчас стоимость продукта в магазинах страны уже достигла 36 гривен за 0,5 литра, то есть выросла почти в два раза. Эксперты в области сельхозпродукции объясняют это так:

влияние внешнего рынка - корреляции с мировыми ценами

уменьшение урожая из-за погодных аномалий в 2020-2021 годах

прямо или косвенно также на цены оказывают влияние пандемия, жесткий карантин, экономический кризис и постоянные скачки курса валют

значительное подорожание энергоносителей, ведь на изготовления подсолнечного масла требуется многоэтапная обработка сырья.

Подсолнечное масло подешевеет уже через месяц

Прогнозы на осень по цене подсолнечного масла сейчас является утешительными. Урожай подсолнечника в 2021 году превысил прошлогодний на 3,1 млн тонн и составил 16,5 млн. Поэтому, говорят эксперты, в следующем сезоне цена не должна расти, а может даже существенно снизиться.

Также отмечается, что сдержать цену подсолнечного масла сможет и конкуренция на мировом рынке. В частности, в других странах, в которые экспортируется украинское подсолнечное масло, вместо этого продукта в случае слишком высокой стоимости люди будут покупать более дешевые масла из местных культур (пальмовое, оливковое, арахисовое и прочее). Учитывая этот фактор завышать цены украинским производителям продукта просто невыгодно.