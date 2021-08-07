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Ціни на ключовий продукт в Україні скоро впадуть: не спішіть закуповуватися

Автор: Володимир Костирін

Експерти спрогнозували різке подорожчання соняшникової олії в Україні найближчим часом приблизно на третину, а восени напророкували ціну в 100 гривень за літр. Однак з такою думкою згодні не всі фахівці, які наводять доводи, що продукт насправді може взагалі подешевшати.

Про це передає GSMinfo.

Так, українцям не рекомендують бігти в магазини й закуповуватися олією на тлі чуток про стрибок цін, які тривають останні місяці.

Дійсно, хоча Україна і є експортером майже 50% соняшникової олії на світовому ринку, з початку року продукт в нашій країні подорожчав приблизно на 60%, але чи продовжиться така тенденція?

Чому в Україні дорожчає соняшникова олія

Зараз вартість продукту в магазинах країни вже досягла 36 гривень за 0,5 літра, тобто зросла майже вдвічі. Експерти в галузі сільгосппродукції пояснюють це так:

  • вплив зовнішнього ринку - кореляції зі світовими цінами
  • зменшення врожаю через погодні аномалії у 2020-2021 роках
  • прямо або побічно також на ціни впливають пандемія, жорсткий карантин, економічна криза і постійні скачки курсу валют
  • значне подорожчання енергоносіїв, адже на виготовлення соняшникової олії потрібна багатоетапна обробка сировини.

Олія подешевшає вже через місяць

Прогнози на осінь за ціною соняшникової олії зараз є втішними. Урожай соняшнику в 2021 році перевищив торічний на 3,1 млн тонн і склав 16,5 млн. Тому, кажуть експерти, в наступному сезоні ціна не повинна рости, а може навіть істотно знизитися.

Також зазначається, що стримати ціну олії зможе і конкуренція на світовому ринку. Зокрема, в інших країнах, в які експортується українська соняшникова олія, замість цього продукту у разі занадто високої вартості люди купуватимуть дешевші олії з місцевих культур (пальмова, оливкова, арахісова тощо). Як Враховуючи цей фактор завищувати ціни українським виробникам продукту просто невигідно.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на продовольство падають другий місяць поспіль.

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