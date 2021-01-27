Цены уже европейские: чем отличается отдых в Буковеле от элитного Куршевеля

Отдых в украинском Буковеле приравнивают к европейскому, но дешевле, хотя в этом году цены и поползли вверх. Конечно же французский Куршевель является образцовым горнолыжным курортом, но стоит ли он колоссальных денег, которые придется выложить за элитный отдых?

Журналисты программы "Викриття", что на телеканале KYIV.LIVE выяснили, кто из украинских чиновников и звезд шоу-бизнеса отдыхал во французских Альпах, а кто в украинских Карпатах, а также, узнали сколько стоит европейский отдых в Куршевеле, и что на эти деньги предлагают на курорте в Буковеле.

Как оказалось, из-за пандемии COVID-19 этой зимой украинские чиновники и звезды шоу-бизнеса неожиданно открыли для себя курорт Буковель.

Так, в Карпатах встречали Новый год министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своей семьей, отдыхала актриса Ольга Сумская с дочерью и мужем, певица Камалия, гимнастка Анна Ризатдинова с сыном, и футболист Александр Шовковский со своей невестой Мариной Кутеповой. Посетил Буковель в этом году и президент Украины Владимир Зеленский, который делал с отдыхающими селфи.

Из-за наплыва туристов в этом году в Буковеле значительно выросли цены на отдых, которые сейчас приравниваются к европейским.

Буковель (скрин видео)

Сколько стоит отдых в Буковеле и Куршевеле?

Так, на курорте во французских Альпах в зимний сезон открыто двадцать пятизвездочных гостиниц, где стоимость люксовых апартаментов стартует от 50-ти тысяч гривен за ночь.

Зато в Буковеле работает всего один пятизвездочный отель, где цены немного ниже - 60 000 гривен за 7 ночей в люксовых номерах. В период новогодних праздников цены выросли до 300 тысяч гривен за неделю проживания, а аренда отдельного деревянного дома-шале в новогоднюю ночь стоила 200 000 гривен.

Средний чек за ужин в Куршевеле, куда входят икра, морепродукты и другие деликатесы обойдется в 2000 евро, а за ужин из традиционных украинских блюд в Буковеле придется заплатить около 10 000 грн (300 евро).

Куршевель (скрин видео)

Еще один критерий сравнения - развлечения. На легендарных Куршевельських вечеринках угощают дорогим игристым, а среди приглашенных гостей всегда звезды мирового уровня. В этом году и в Буковеле развлекали украинскую элиту самые известные звезды украинского шоу-бизнеса: Наталья Могилевская и Тина Кароль, которые выступали на закрытых корпоративах.

Сравнение отдыха в Буковеле и Куршевеле (видео: YouTube/Телеканал Кyiv Live)

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