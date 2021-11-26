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Цены в декабре просто взлетят: какие продукты подорожают к праздникам

Автор: Анна Шиканова

Цены на продукты в Украине в декабре пойдут вверх. Эксперты прогнозируют подорожание не только тех товаров, которые закупают к новогодним праздникам. Ожидается повышение цен на многие позиции из продуктовой корзины.

Что подорожает больше всего в декабре, рассказали в программе "Сніданок 1+1".

По прогнозу экспертов, цены в декабре поднимутся в среднем на 16-20%. Подорожание коснется в первую очередь мяса и овощей.

Помидоры, перец и огурцы станут дороже на 20%, на 10% поднимется цена на морковь, свеклу и капусту.

А вот лук подорожает больше всего – специалисты прогнозируют увеличение цены в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Изменятся в Украине и цены на мясо. Свинина поднимется в цене на 20%, а куриное мясо – на 10%.

Как отмечает эксперт Олег Пендзин в комментарии для УНН, до конца года в Украине ожидается подорожание всех продуктов из борщового набора в среднем на 20-30%.

"Рост цен будет на борщевой набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому, я думаю, что до конца этого года на 20-30% борщевой набор вырастет в стоимости", - предупредил Пендзин.

Также он отметил, что дорожать будут самые дешевые продукты питания, так как именно они имеют большой спрос у украинцев.

И еще одним важным фактором станет повышение минимальной заработной платы в декабре – на 500 гривен.

Как объяснил эксперт, работодатели вынуждены будут закладывать повышение зарплаты в цены на товары и продукты, а также в расходы на производство.

Экс-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич считает, что новогодний стол украинцев подорожает в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидается подорожание сливочного масла.

А также мы рассказывали о том, что украинцам в супермаркетах теперь придется платить за одноразовые пакеты.

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Цены на продукты