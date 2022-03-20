Центру теробороны Днепра нужна помощь: просят любые пикапы и бортовые грузовики
Фото: руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Центру территориальной обороны Днепра нужна помощь. Просят любые пикапы и бортовые грузовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время брифинга.
"Срочно! Нужны Тойоты, любые пикапы и грузовики бортовые! Много грузовиков Ман, Ивеко и много Тойот! Это обеспечит нашу победу", - написал он.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре и области ситуация стабильная. У Днепропетровской области было время, чтобы подготовиться к сопротивлению оккупационным войскам РФ.