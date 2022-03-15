Корбан: мы не подпускаем российские войска к границам Днепропетровской области

В Днепре и области ситуация стабильная. У Днепропетровской области было время, чтобы подготовиться к сопротивлению оккупационным войскам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время брифинга.

По его словам, область надежно защищена по всему периметру и держит три фронта - южный, зона ООС и северное направление.

"Мы достаточно твердо стоим на ногах. У нас накоплен достаточный контингент войск. Вы видите, что работает ПВО, которая сбивает вражеские ракеты. Поэтому могу выразить по этому поводу определенный оптимизм. Мы делаем все, чтобы надежно защитить область и фронта - чтобы враг не смог перерезать коммуникации между нашими войсками, а мы могли обеспечивать людей продуктами и медикаментами", - сказал Корбан.

Он также отметил, что Днепр сейчас принимает большое количество переселенцев, большинство из которых отправляется дальше, - в западные области. На всех вокзалах области есть эвакуационные поезда и налажена необходимая логистика.

Корбан добавил, что власти области и городов региона работают в координации и круглосуточно следят за ситуацией с безопасностью.

Также по информации руководителя Центра теробороы Днепра, то, что вражеские войска переходят в оборону на ряде рубежей, свидетельствует о недостатке у них сил для продолжения наступления.