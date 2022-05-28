В центре Вены украинцы на внедорожниках устроили драку с таксистами из-за паркоместа

Сам инцидент произошел в среду около полудня на Кертнер Ринг, 1.

Как отмечается в публикации, были избиты два таксиста, которые ожидали клиентов перед отелем. 47-летний водитель после нападения потерял сознание и остался неподвижно лежать на асфальте. Один из драчунов оттолкнул пострадавшего в сторону, после чего с компанией сели в авто и скрылись.

Происходящее сняли на камеру очевидцы, которые обратились в экстренные службы и вызвали правоохранителей.

Сегодня, 28 мая, в полиции уточнили, что мотивом нападения послужил спор из-за места для парковки. По словам представителя полиции Кристофера Верньяка, политический мотив исключен.

В ходе расследования выяснилось, что автомобили предполагаемых преступников, вероятно, остановились на местах для такси. Когда на это обратили внимание таксисты и попросили освободить паркоместо, ситуация обострилась.

По словам очевидцев, мужчины ругались и плевали на такси, а впоследствии в дело пошли кулаки и пинки ногами.

Два таксиста в драке получили травмы. 47-летний мужчина, который находился на улице без сознания, был доставлен в больницу с подозрением на переломы головы. Его 48-летнему коллеге повезло чуть больше - он получил легкие телесные повреждения.

"По данным предварительного следствия, подозрение лежит на гражданине Украины. Дальнейшие следственные действия продолжаются", - сказал представитель венской полиции Верньяк.

В центре Вены произошла драка - украинцы "не поделили" с местными таксистами паркоместо (фото: heute.at)