В центре Полтавы устроили стрельбу в честь свадьбы сестры участника резонансной перестрелки (видео)

В Полтаве гости на свадьбе устроили стрельбу в центре города сегодня днем - стрелком оказался водитель авто из свадебного кортежа, который решил открыть огонь во время езды. Такие "развлечения" во время празднования бракосочетания сняли на видео сами гуляки, после чего выложили ролик в сети.

Как выяснилось, "праздничная стрельба" раздалась в честь свадьбы сестры Александра Винниченко - одного из пяти обвиняемых в стрельбе на пляже "Дублянщина" в микрорайоне Центр летом 2017-го, в результате чего тогда был убит мужчина, а также ранен 7-летний мальчик и еще четверо взрослых.

Судя по кадрам из видео, которое сняла пассажирка авто, из которого сегодня стреляли, мужчина держал в руке предмет, похожий на переработан стартовый пистолет Retay XR9.

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Видео: В Полтаве на свадьбе стреляли из окна авто

Огонь водитель открыл, когда ехал вокруг парка "Корпусный сад".

В пресс-службе полиции Полтавской области проинформировали, что задержанный стрелок - 18-летний полтавчанин.

фото: pl.npu.gov.ua

"На установление правонарушителя немедленно были ориентированы все наряды полиции. Через 2 часа после инцидента автомобиль и причастное к нему лицо полицейские нашли на одной из улиц Киевского района Полтавы", - говорится в сообщении.

У юноши изъяли оружие, из которого предположительно были сделаны выстрелы.

фото: pl.npu.gov.ua

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Видео: В Полтаве водитель авто из свадебного кортежа устроил стрельбу в центре города