В центре Полтавы устроили стрельбу в честь свадьбы сестры участника резонансной перестрелки (видео)

Как выяснилось, "праздничная стрельба" раздалась в честь свадьбы сестры Александра Винниченко - одного из пяти обвиняемых в стрельбе на пляже "Дублянщина" в микрорайоне Центр летом 2017-го, в результате чего тогда был убит мужчина, а также ранен 7-летний мальчик и еще четверо взрослых.

Судя по кадрам из видео, которое сняла пассажирка авто, из которого сегодня стреляли, мужчина держал в руке предмет, похожий на переработан стартовый пистолет Retay XR9.