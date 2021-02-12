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У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео)

Новость на русском → Полтава, П'ятниця 12 лютого 2021 22:00
У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео) У Полтаві влаштували стрілянину на весіллі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Полтаві гості на весіллі влаштували стрілянину в центрі міста сьогодні вдень - стрільцем виявився водій авто з весільного кортежу, який вирішив відкрити вогонь під час їзди. Такі "розваги" під час святкування одруження зняли на відео самі гуляки, після чого виклали ролик в мережі.

Про це 12 лютого передає місцеве видання "Полтавщина".

Як з'ясувалося, "святкова стрілянина" пролунала в честь весілля сестри Олександра Винниченка - одного з п'яти обвинувачених у стрільбі на пляжі "Дублянщина" в мікрорайоні Центр влітку 2017-го, в результаті чого тоді був убитий чоловік, а також поранений 7-річний хлопчик і ще четверо дорослих.

Судячи з кадрів з відео, яке зняла пасажирка авто, з якого стріляли, чоловік тримав у руці предмет, схожий на перероблений стартовий пістолет Retay XR9.

Нагадаємо, що в серпні 2017 року у Полтаві на пляжі річки Ворскла сталася перестрілка, в результаті якої загинула людина поранена дитина.

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