У центрі Полтави влаштували стрілянину на честь весілля сестри учасника резонансної перестрілки (відео)

У Полтаві гості на весіллі влаштували стрілянину в центрі міста сьогодні вдень - стрільцем виявився водій авто з весільного кортежу, який вирішив відкрити вогонь під час їзди. Такі "розваги" під час святкування одруження зняли на відео самі гуляки, після чого виклали ролик в мережі.

Як з'ясувалося, "святкова стрілянина" пролунала в честь весілля сестри Олександра Винниченка - одного з п'яти обвинувачених у стрільбі на пляжі "Дублянщина" в мікрорайоні Центр влітку 2017-го, в результаті чого тоді був убитий чоловік, а також поранений 7-річний хлопчик і ще четверо дорослих.

Судячи з кадрів з відео, яке зняла пасажирка авто, з якого стріляли, чоловік тримав у руці предмет, схожий на перероблений стартовий пістолет Retay XR9.