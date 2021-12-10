ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу

Новина українською →
Львов, Пятница 10 декабря 2021 19:32
В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу Коллаж РБК-Украина: во Львове произошла драка из-за съемок для российского шоу
Автор: Владимир Костырин

В центре Львова активисты сорвали запись видео для российского YouT-Tube-канала "Вписка", во время которого музыканты пели под гитару российские песни. Молодые люди пришли на такой "концерт" и напали на исполнителей, устроив драку.

Видео потасовки опубликовано в Telegram-канале "Zahidwtf".

Сам инцидент произошел вечером 9 декабря около Оперного театра на проспекте Свободы.

Накануне в сети появилось сообщение с анонсом мероприятия, в котором говорилось о планах съемки провокационного ролика: "будут петься российские песни с матами".

Затем, около 21:00, на место пришли молодые люди, которые вмешались в съемочный процесс - стали бить музыкантов и повредили их инструменты с техникой.

Далее группа парней погналась за участниками съемки ролика для российского шоу, но, увидев проезжавшее авто с экипажем патрульных, прекратили преследование и разбежались сами.

В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу

В центре Львова устроили массовую драку из-за съемки ролика с песнями для российского шоу (фото: скриншот видео t.me/zahidwtf_official)

Правоохранители подтвердили информацию об инциденте с массовой дракой в центре города и сообщили, что организаторы "концерта" написали заявление.

"Было обращение о массовой драке, музыканты и их знакомые решили написать заявление в полицию", - цитирует ТСН спикера патрульной полиции Львовской области Екатерину Рыбий.

Видео: во Львове молодые люди сорвали запись ролика для российского шоу и побили исполнителей

Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве избили известного уличного музыканта из-за того, что он пел песни российского рэпера Моргенштерна, которому запрещен въезд в Украину.

Также мы писали о том, что перед этим во Львове пьяные музыканты горланили песни на русском языке, и тогда прохожие не сдержались, попросили прекратить музицирование, а далее возник конфликт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Патрульная служба
LITE
Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот день очень важен
Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот день очень важен