У центрі Львова влаштували масову бійку через зйомки відео для російського шоу
У центрі Львова активісти зірвали запис відео для російського YouT-Tube-каналу "Вписка", під час якого музиканти співали під гітару російські пісні. Молоді люди прийшли на такий "концерт" і напали на виконавців, влаштувавши бійку.
Відео бійки опубліковано в Telegram-каналі "Zahidwtf".
Сам інцидент стався ввечері 9 грудня біля Оперного театру на проспекті Свободи.
Напередодні в мережі з'явилося повідомлення з анонсом заходу, в якому говорилося про плани зйомки провокаційного ролика: "будуть співатись російські пісні з матами".
Потім, близько 21:00, на місце прийшли молоді люди, які втрутилися в знімальний процес - стали бити музикантів і пошкодили їх інструменти з технікою.
Далі група молодиків погналася за учасниками зйомки ролика для російського шоу, але, побачивши авто з екіпажем патрульних, що проїжджало, припинили переслідування і розбіглися самі.
У центрі Львова влаштували масову бійку через зйомки ролика з піснями для російського шоу (фото: скріншот відео t.me/zahidwtf_official)
Правоохоронці підтвердили інформацію про інцидент з масовою бійкою в центрі міста і повідомили, що організатори "концерту" написали заяву.
"Було звернення про масову бійку, музиканти та їхні знайомі вирішили написати заяву до поліції", - цитує ТСН спікерку патрульної поліції Львівської області Катерину Рибій.
Відео: у Львові молоді люди зірвали запис ролика для російського шоу і побили виконавців
Раніше повідомлялося, що у вересні в Києві побили відомого вуличного музиканта через те, що він співав пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонений в'їзд в Україну.
Також ми писали про те, що перед цим у Львові п'яні музиканти горланили пісні російською, і тоді перехожі не стрималися, попросили припинити музикування, а далі виник конфлікт.