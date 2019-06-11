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В центре Львова рядом с женщиной рухнула бетонная конструкция

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 19:33
В центре Львова рядом с женщиной рухнула бетонная конструкция
Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщине повезло, что она не попала под рухнувшую руку скульптуры во Львове

Во Львове произошел инцидент, в ходе которого чуть не пострадала женщина, которая остановилась выпить кофе возле Urban Cafe. Рядом с ней упала часть бетонной конструкции. Об этом рассказали очевидцы инцидента в группе "Гаряча лінія міста Львова" в Facebook.

От балкона здания, в котором находилось уличное кафе, откололась бетонная рука скульптуры атланта. Этот случай произошел в центре города на проспекте Свободы, 1/3.

В центре Львова рядом с женщиной рухнула бетонная конструкция

Во Львове женщина чуть не пострадала из-за упавшей скульптуры (фото: facebook.com)

Очевидцы, отметили, что если за кофе была бы очередь, то без жертв не обошлось бы.

Администратор группы в соцсети передал новость об инциденте в Галицкую районную администрацию города, сотрудники которой проверили территорию и не обнаружили других угроз. Рухнувший бетон они убрали.

В центре Львова рядом с женщиной рухнула бетонная конструкция

Во Львове женщина чуть не пострадала из-за упавшей скульптуры (фото: facebook.com)

Напомним, что в центре Львова девушке на голову упал камень и разбил голову. Ее госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что в Одессе пожилой мужчина получил кирпичом по голове, когда шел по центру города. Кирпич упал с аварийного здания. При этом уберечь мужчину не смогла даже натянутая защитная сетка, которую специально установили для таких случаев.

Мы также писали о том, что во Львове на женщину рухнул балкон, но она осталась жива. Инцидент произошел на проспекте Шевченко, 14.

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