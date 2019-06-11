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У центрі Львова поруч з жінкою впала бетонна конструкція

STYLERЖиття    11.06.2019 - 19:33
У центрі Львова поруч з жінкою впала бетонна конструкція
Ілюстративне фото: pixabay.com

Жінці пощастило, що вона не потрапила під руку скульптури у Львові, що впала

У Львові стався інцидент, в ході якого мало не постраждала жінка, яка зупинилася випити кави біля Urban Cafe. Поруч з нею впала частина бетонної конструкції. Про це розповіли очевидці інциденту в групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook.

Від балкона будинку, в якому знаходилося вуличне кафе, відкололася бетонна рука скульптури атланта. Цей випадок стався у центрі міста на проспекті Свободи, 1/3.

У центрі Львова поруч з жінкою впала бетонна конструкція

У Львові жінка ледь не постраждала впала скульптури (фото: facebook.com)

Очевидці зазначили, що якщо за кавою була б черга, то без жертв не обійшлося б.

Адміністратор групи в соцмережі передав новину про інцидент у Галицьку районну адміністрацію міста, співробітники якої перевірили територію і не виявили інших загроз. Бетон, що звалився вони прибрали.

У центрі Львова поруч з жінкою впала бетонна конструкція

У Львові жінка ледь не постраждала впала скульптури (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що в центрі Львова дівчині на голову упав камінь і розбив голову. Її госпіталізували з діагнозом струс головного мозку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі літній чоловік отримав цеглою по голові, коли йшов по центру міста. Цегла впав з аварійного будинку. При цьому уберегти чоловіка не змогла навіть натягнута захисна сітка, яку спеціально встановили для таких випадків.

Ми також писали про те, що у Львові на жінку впав балкон, але вона залишилася жива. Інцидент стався на проспекті Шевченка, 14.

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