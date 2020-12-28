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В центре Львова киевлянин разгуливал в ушанке с коммунистической символикой

Автор: Styler

В понедельник, 28 декабря, около 16:30, в полицию пожаловались на то, что в одном из львовских кафе на улице Валовой находится молодой человек в шапке, на которой присутствует коммунистическая символика.

На место приехала полиция и установила личность парня, им оказался 19-летний житель Киева. У него изъяли ушанку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Во Львове киевлянин гулял в ушанке с коммунистической символикой (фото: lv.npu.gov.ua)

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В отношении парня открыто уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Недавно вспыхнул скандал из-за того, что под Киевом фабрика делала елочные игрушки с символикой российской армии для продажи в РФ. На ситуацию обратил внимание неравнодушный украинец и обнародовал информацию в сети, вызвав массу возмущения.

Ранее в Ровно разгорелся скандал из-за того, что школьникам продавали тетрадки с Красной площадью и Собором Василия Блаженного. Производителем этой продукции является Общество с ограниченной ответственностью "Тетрада".

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