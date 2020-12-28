У центрі Львова киянин розгулював у вушанці з комуністичною символікою

У понеділок, 28 грудня, близько 16:30, в поліцію поскаржилися на те, що в одному з львівських кафе на вулиці Валовій знаходиться молодий чоловік у шапці, на якій присутня комуністична символіка.

На місце приїхала поліція встановила особу хлопця, ним виявився 19-річний житель Києва. У нього вилучили вушанку з кокардою, на якій зображені серп і молот у червоній зірці. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

У Львові киянин гуляв у вушанці з комуністичною символікою (фото: lv.npu.gov.ua)

У відношенні хлопця відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

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