В центре курортного Бердянска внезапно умер молодой парень посреди улицы
В курортном Бердянске молодой человек внезапно умер прямо на улице у людей на глазах средь бела дня - у парня лет 25 резко ухудшилось самочувствие, он упал, и через некоторое время скончался, несмотря на реанимационные мероприятия медиков "скорой".
Об этом 6 августа передает местное издание "Бердянск 24".
Сообщается, что трагический случай произошел около 14:00 на улице Горького в центре города.
По словам очевидцев, парень шел вдоль набережной, и тут ему внезапно стало плохо, он почувствовал резкое недомогание и потерял сознание.
Свидетели позвонили в "103" и вызвали "скорую". Прибывшие медики пытались реанимировать молодого человека, но, увы, это не помогло, и парень умер.
В полиции подтвердили факт смерти человека.
Сейчас устанавливается личность покойного. Также в ходе экспертизы будет выяснена причина смерти парня.
Ранее сообщалось, что в марте в Днепре 17-летний парень упал на улице и умер, а само происшествие попало на видеокамеры. Молодой человек никаких хронических заболеваний не имел.
Также мы писали о том, что недавно под Полтавой умер школьник на перемене. После трагедии местные рассказали, что причиной смерти мальчика могло стать падение с высокого крыльца парадного входа.