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У центрі курортного Бердянська раптово помер молодий хлопець посеред вулиці

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Бердянськ, П'ятниця 06 серпня 2021 19:56
У центрі курортного Бердянська раптово помер молодий хлопець посеред вулиці Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У курортному Бердянську молодий чоловік раптово помер прямо на вулиці у людей на очах серед білого дня - у хлопця років 25 різко погіршилося самопочуття, він впав, і через деякий час помер, незважаючи на реанімаційні заходи медиків "швидкої".

Про це 6 серпня передає місцеве видання "Бердянськ 24".

Повідомляється, що трагічний випадок стався близько 14:00 на вулиці Горького в центрі міста.

За словами очевидців, хлопець йшов уздовж набережної, і тут йому раптово стало зле, він відчув різке нездужання і знепритомнів.

Свідки подзвонили в "103" і викликали "швидку". Медики, які прибули, намагалися реанімувати молоду людину, але, на жаль, це не допомогло, і хлопець помер.

У поліції підтвердили факт смерті чоловіка.

Зараз встановлюється особа покійного. Також в ході експертизи буде з'ясована причина смерті хлопця.

Раніше повідомлялося, що в березні в Дніпрі 17-річний хлопець впав на вулиці і помер, а сама подія потрапила на відеокамери. Молодий чоловік жодних хронічних захворювань не мав.

Також ми писали про те, що нещодавно під Полтавою помер школяр на перерві. Після трагедії місцеві розповіли, що причиною смерті хлопчика могло стати падіння з Високого ганку парадного входу.

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