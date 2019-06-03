В центре Киеве обрушилось крыло старинного здания: фото с места ЧП

В центре Киева произошел обвал в старом здании геологоразведочного колледжа, который расположен на улице Тютюнника, 9. "Устало" одно крыло, которое было заброшено. В связи с этим, к счастью, никто не пострадал. Фото с места происшествия опубликовало издание "Левый берег".

Стоит отметить, что раньше в этом крыле располагалось общежитие, по помещения уже давно пустуют.

Как видно на кадрах, угол пятиэтажного здания полностью пропал, осталась только крыша, да и та пастрадала.

Фото: lb.ua

Внизу целая гора строймусора, куски кирпичной кладки, остатки деревянного перекрытия.

Фото: lb.ua

Сам инцидент произошел накануне выходных. Место ЧП оградили предупреждающей лентой, чтобы никто не не вздумал отправиться на "раскопки".

Фото: lb.ua

Добавим, что в сети можно найти немало фото, на которых показано состояние этой аварийной части здания, котрое буквально "на ладан дышало".

Фото: google.com/maps

Кстати, сам Колледж геологоразведочных технологий был создан в 1930 году. Направления обучения: естественные науки о Земле, экологию; горное производство и технологии; механическая инженерия; автомобильный транспорт; культура и искусство (информационная, библиотечного и архивного дела): учет и налогообложение. КГРТ - уникальное учебное заведение, только оно в Украине готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Скрин: google.com/maps

Как сообщалось ранее, 28 мая в школе под Львовом обвалилась стена, из-за ее падения были травмированы два человека.

Также мы писали о том, что 27 мая в центре Львова на девушку упал камень прямо на голову. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга.