В центре Киева женщина обрывала высаженные тюльпаны: "совок головного мозга" (видео)
В Киеве женщина рвала высаженные тюльпаны в сквере около Дома художников на Львовской площади. Цветы она, без никого смущения, просто клала себе в сумочку. Все это действо происходило средь бела дня у прохожих на глазах.
Об этом 2 июня передает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
"Охотницу" на тюльпаны в общественном месте снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.
На ролике видно, что женщина обрывает растущие цветы, выбрасывает "лишние" стебли, и кладет подогнанные под размер остатки с луковицами в сумку. Затем продолжает свое собирательство в других местах в сквере.
Судя по звукам работающей газонокосилки, в это время рядом трудятся коммунальщики.
Люди около кофейного ларька неподалеку не обращают внимание на "любительницу" муниципальных тюльпанов.
Видео: в центре Киева женщина обрывала высаженные тюльпаны
В сети такая ситуация вызвала массу возмущений. В комментариях посыпались разнообразные нелестные эпитеты в адрес "охотницы" за цветами, а также юзеры отмечают, что оператору стоило бы не только снимать, но и вызвать правоохранителей.
- Хорошая советская женщина!
- Надеюсь, автор видео сделал что-то полезное, кроме видосика.
- Так полицию вызывали? У нас на Севастопольской одна розы рвала / копала, то полиция быстро приехала и рассказала, что по чем.
- Хорошо, что видео сделали
- Просто болезнь "совок головного мозга". Симптомы: ностальгия по вкусному пломбиру и натуральной колбасе, мания тащить домой все, что плохо лежит или плохо прикручено. Последний симптом лечится эпическими штрафами или таблетками "про3.14здона".
- Я конечно не эксперт в делах совка, но воровство, грабежи, беззаконие и полное отсутствие норм и правил поведения, это отголоски веселых 90-ых.
- У нас тоже возле остановки герань поворовали. Вечером была, а утром уже ее не было. Ну как так?!
- Позорище!
- Это из тех, у которых кто-то "такую страну про***ли/разокрали".
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