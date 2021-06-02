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У центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани:" "совок головного мозку" (відео)

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Київ, Середа 02 червня 2021 13:57
У центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани:" "совок головного мозку" (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві жінка рвала тюльпани в сквері
Автор: Володимир Костирін

У Києві жінка рвала висаджені тюльпани в сквері біля Будинку художників на Львівській площі. Квіти вона, нікого не соромлячись, просто клала собі в сумочку. Все це дійство відбувалося серед білого дня у перехожих на очах.

Про це 2 червня передає "Київ Оперативний" на Telegram-каналі.

"Мисливицю" на тюльпани в громадському місці зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.

На ролику видно, що жінка обриває зростаючі квіти, викидає "зайві" стебла, і кладе підігнані під розмір залишки з цибулинами в сумку. Потім продовжує своє збиральництво в інших місцях у сквері.

Судячи зі звуків працюючої газонокосарки, в цей час поруч працюють комунальники.

Люди біля кавового кіоску неподалік не звертають увагу на "любительку" муніципальних тюльпанів.

Відео: у центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани

У мережі така ситуація викликала масу обурень. У коментарях посипалися різноманітні невтішні епітети на адресу "мисливиці" за квітами, а також юзери зауважують, що оператору варто було б не тільки знімати, а й викликати правоохоронців.

  • Хороша радянська жінка!
  • Сподіваюся, автор відео зробив щось корисне, крім відосіка.
  • Так поліцію викликали? У нас на Севастопольській одна рози рвала / копала, то поліція швидко приїхала та розповіла, що по чому.
  • Добре, що відео зробили
  • Просто хвороба "совок головного мозку". Симптоми: ностальгія за смачним пломбіром і натуральною ковбасою, манія тягнути додому все, що погано лежить або погано прикручено. Останній симптом лікується епічними штрафами або таблетками "про3.14здона".
  • Я звичайно не експерт в справах совка, але злодійство, грабежі, беззаконня і повна відсутність норм і правил поведінки, це відгомони веселих 90-их.
  • У нас теж біля зупинки герань покрали. Увечері була, а вранці вже її не було. Ну як так?!
  • Позорисько!
  • Це з тих, у яких хтось "таку країну про***ли/разокрали".

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста.

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