У центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани:" "совок головного мозку" (відео)

У Києві жінка рвала висаджені тюльпани в сквері біля Будинку художників на Львівській площі. Квіти вона, нікого не соромлячись, просто клала собі в сумочку. Все це дійство відбувалося серед білого дня у перехожих на очах.

Про це 2 червня передає "Київ Оперативний" на Telegram -каналі.

"Мисливицю" на тюльпани в громадському місці зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.

На ролику видно, що жінка обриває зростаючі квіти, викидає "зайві" стебла, і кладе підігнані під розмір залишки з цибулинами в сумку. Потім продовжує своє збиральництво в інших місцях у сквері.

Судячи зі звуків працюючої газонокосарки, в цей час поруч працюють комунальники.

Люди біля кавового кіоску неподалік не звертають увагу на "любительку" муніципальних тюльпанів.

Відео: у центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани

У мережі така ситуація викликала масу обурень. У коментарях посипалися різноманітні невтішні епітети на адресу "мисливиці" за квітами, а також юзери зауважують, що оператору варто було б не тільки знімати, а й викликати правоохоронців.