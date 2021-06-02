У центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани:" "совок головного мозку" (відео)
У Києві жінка рвала висаджені тюльпани в сквері біля Будинку художників на Львівській площі. Квіти вона, нікого не соромлячись, просто клала собі в сумочку. Все це дійство відбувалося серед білого дня у перехожих на очах.
Про це 2 червня передає "Київ Оперативний" на Telegram-каналі.
"Мисливицю" на тюльпани в громадському місці зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.
На ролику видно, що жінка обриває зростаючі квіти, викидає "зайві" стебла, і кладе підігнані під розмір залишки з цибулинами в сумку. Потім продовжує своє збиральництво в інших місцях у сквері.
Судячи зі звуків працюючої газонокосарки, в цей час поруч працюють комунальники.
Люди біля кавового кіоску неподалік не звертають увагу на "любительку" муніципальних тюльпанів.
Відео: у центрі Києва жінка обривала висаджені тюльпани
У мережі така ситуація викликала масу обурень. У коментарях посипалися різноманітні невтішні епітети на адресу "мисливиці" за квітами, а також юзери зауважують, що оператору варто було б не тільки знімати, а й викликати правоохоронців.
- Хороша радянська жінка!
- Сподіваюся, автор відео зробив щось корисне, крім відосіка.
- Так поліцію викликали? У нас на Севастопольській одна рози рвала / копала, то поліція швидко приїхала та розповіла, що по чому.
- Добре, що відео зробили
- Просто хвороба "совок головного мозку". Симптоми: ностальгія за смачним пломбіром і натуральною ковбасою, манія тягнути додому все, що погано лежить або погано прикручено. Останній симптом лікується епічними штрафами або таблетками "про3.14здона".
- Я звичайно не експерт в справах совка, але злодійство, грабежі, беззаконня і повна відсутність норм і правил поведінки, це відгомони веселих 90-их.
- У нас теж біля зупинки герань покрали. Увечері була, а вранці вже її не було. Ну як так?!
- Позорисько!
- Це з тих, у яких хтось "таку країну про***ли/разокрали".
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