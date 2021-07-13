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В центре Киева проучили фанатов "русского мира": выпивали с триколором

Автор: Людмила Жукова

В центре Киева на Крещатике произошла драка между поклонниками "русского мира" и его противниками.

Об этом сообщает Telegram-канал "Хуев*й Киев".

Все началось с того, что компания молодых людей распивала спиртное, возле них находился российский флаг. Это заметил мужчина, подошел к молодчикам и порвал триколор. После этого возникла драка. Как оказалось, люди с флагом РФ прибыли в столицу из Херсона.

"Прямо на Майдане компашка бухает под мос*альским триколором. Говорят, что из Херсона и оказывается повсюду любят "русский мир", - подписал видео автор.

Девушка сообщила, что они приехали из Херсона и везде приветствуется "русский мир".

"Это флаг страны оккупанта. Здесь война", - кричал противник.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

На Крещатике люди из Херсона находились с российским флагом

Как мы ранее писали, в кафе в центре Харькова спор мужчин о Крыме закончился поножовщиной.

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