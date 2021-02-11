В Киеве маршрутчик устроил жесткую драку с пассажиром (видео)

В Киеве на Левобережной произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутки избил пассажира за его отказ оплатить проезд.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Ситуация произошла в маршрутке №316 в у метро "Левобережная". Один из мужчин отказался платить за проезд.

"Водитель незамедлительно отдал ему фидбек: развернутую обратную связь", - сказано в сообщении.

В ролике показано, как водитель повалил мужчину на землю и ударил ногой, после чего вернулся в салон. Но на єтом все не закончилось, избитый мужчина подбежал к маршрутке, снова началась драка.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Видео можно посмотреть по ссылке.