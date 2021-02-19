В центрі Києва водій-іноземець вбив пішохода ударом у шию (відео)
В центрі Києва 19 лютого водій автомобіля Hyundai Sonata не поділив дорогу з пішоходом, вийшов з машини і наніс кілька ударів чоловіку в область шиї. Один з них виявився смертельним.
Про це повідомили у Facebook-спільноті "Вартові еспресо".
З чого все почалося
Подія сталася близько 15:00 біля театру ім. Івана Франка.
"Особа неслов‘янської зовнішності біля театру Івана Франка вдарила чоловіка. На жаль, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати чоловіка. Сам же "боєць" з місця втік", - йдеться у повідомленні.
Що стало причиною конфлікту - не відомо.
"Схоже, що не поділили хто кого пропускатиме на пішохідному переході, і пішло-поїхало..." - кажуть очевидці.
Відео смертельної бійки опубліковано у соціальних мережах. Його можна побачити за посиланням. Попереджаємо, що людям зі слабкою психікою краще не дивитися ролик!
Додамо, що відразу після події було введено план "перехоплення" і за півгодини водія-вбивцю упіймали.
Водія-вбивцю затримали (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Як затримували убивцю
У поліції вже розповіли деталі затримання злочинця.
"Момент інциденту зафіксували камери відео спостереження, у столиці була введена спеціальна поліцейська операція та орієнтовано всі наряди поліції Києва", - йдеться у повідомленні прес-служби столичної поліції.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що завдяки відеокамерам, встановленим у столиці у рамках програми "Безпечне місто", правоохоронці швидко встановили марку та державний номерний знак автомобіля і напрямок його руху.
"Згодом патрульні поліцейські транспортний засіб виявили та затримали на перехресті вулиць Братиславська та Стальського. Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав Крищенко.
Водій, який убив людину в центрі Києва (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких буде надано правову кваліфікацію події.
Реакція українців на НП
Українці шоковані даним інцидентом.
- Просто немає слів... Куди світ котиться? Одна агресія навколо, яка калічить не тільки оточуючих, а й самого агресора...
- Одним ударом покалічив два життя...
- Догрався. Той випадок, коли відсидить через дурну голову! А людини, що померла, шкода дуже, не побачив я в її діях злого умислу
- Без алкоголю Там не обійшлося
- Чи не новинна стрічка, а сюжет бойовиків
Нагадаємо, нещодавно у Києві маршрутник влаштував жорстку бійку з пасажиром.