В центре Киева внезапно появился памятник Гоголю: разгорается скандал (видео и фото)

Памятник знаменитому писателю красуется возле лестницы на гору Клинец недалеко от Замковой горы.

"Интересно, кто же решил, что может ставить скульптуры на Андреевском без согласования общины Киева, как у себя на даче?" - возмущается он.

В Киеве установили памятник Николаю Гоголю на Андреевском спуске (фото: facebook.com/evgenkaras)

На пьедестале указывается, что памятник был создан скульптором Борисом Довганем еще в 2008 году, и это его подарок городу Киеву. Однако мужчина умер два года назад в возрасте 90 лет.

Автором памятника Николаю Гоголю является скульптор Борис Довгань (фото: facebook.com/evgenkaras / facebook.com/selykv)

Селик также напомнил, что в столице уже есть один памятник знаменитому писателю, который был установлен на Русановском бульваре в 1982 году.

Относительно неожиданного появления новой скульптуры урбанист высказал предположение, что ее могли воздвигнуть при поддержке коллекционера Александра Брея, который был меценатом установки на Андреевском спуске скандального памятника певцу Александру Вертинскому два года назад.

"Это на самом деле очень плохая тенденция появления в важных местах Киева некорректных памятников без обсуждений", - пишет Селик.

Также он поднимает вопрос о возможности демонтажа памятника и проведения конкурса.

"Может действительно победил бы этот проект, а может киевляне выберут что-то другое - более уместное для этой локации?" - говорится в публикации.

Отметим, что в сети мнения относительно нового памятника Гоголю разделились - нашлись как ярые критики такой скульптуры, так и сторонники, которым она понравилась.

В интернете также показали на видео, как выглядит памятник. Автор ролика Дмитрий Антонюк в своем Facebook нелестно высказывается об этой скульптуре своего любимого писателя и говорит, что Николай Васильевич тут изображен в такой позе, "словно танцует гопак". Также, по его мнению, памятник выполнен в стиле, присущем кладбищенским скульптурам.

Видео: В Киеве установили памятник Гоголю на Андреевском спуске