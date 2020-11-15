В центре Киева вандалы вырвали дерево: видео инцидента

В Киеве неадекватные люди сломали дерево
В центре Киева молодые люди вырвали из земли молодое дерево и куда-то его потащили. Очевидцы инцидента сняли все на видео и выложили его в сеть. При этом жители столицы крайне возмущены действиями парней.
Видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Позже молодых людей нашли. Они оправдали свои действия, заявив, что на самом деле вырвали из земли не дерево, а всего лишь ветку, которую они якобы принесли с собой.
Пользователей сети прокомментировали это.
Напомним, в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей, позже он принес извинение за свою выходку.
Ранее в киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи.