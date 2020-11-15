В центре Киева вандалы вырвали дерево: видео инцидента

В центре Киева молодые люди вырвали из земли молодое дерево и куда-то его потащили. Очевидцы инцидента сняли все на видео и выложили его в сеть. При этом жители столицы крайне возмущены действиями парней.

Видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Позже молодых людей нашли. Они оправдали свои действия, заявив, что на самом деле вырвали из земли не дерево, а всего лишь ветку, которую они якобы принесли с собой.

Пользователей сети прокомментировали это.

Женщины цветы срывали на клумбе - их оштрафовали, а тут ничего! Заставить высадить минимум 10 штук!

Мне стыдно, что такая быдлота живет со мной в одном городе;

Этих людей надо в обязательном порядке заставлять неделю - без замены на штраф, со своей работой - пусть как хотят, решают - по 12 часов в день выводить на общественные работы. И снимать на видео, чтобы не смогли понтоваться перед друзьями, как они моют остановки, красят и моют стены от граффити, подметают мусор, сажают деревья, отмывают общественные сортиры;

Где эти клоуны берутся?

Так оперативно высадили деревья... надеюсь они их не выкопали в соседнем дворе.

Напомним, в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей, позже он принес извинение за свою выходку.

Ранее в киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи.