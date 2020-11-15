У центрі Києва вандали вирвали дерево: відео інциденту

У центрі Києва молодики вирвали з землі молоде дерево і кудись його потягли. Очевидці інциденту зняли все на відео і виклали його в мережу. При цьому жителі столиці вкрай обурені діями хлопців.

Відео опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше молодих людей знайшли. Вони виправдали свої дії, заявивши, що насправді вирвали з землі не дерево, а лише гілку, яку вони нібито принесли з собою.

Користувачів мережі прокоментували це.

Жінки зривали квіти на клумбі - їх оштрафували, а тут нічого! Змусити висадити мінімум 10 штук!

Мені соромно, що така бидлота живе зі мною в одному місті;

Цих людей треба в обов'язковому порядку примушувати тиждень - без заміни на штраф, зі своєю роботою - хай як хочуть, вирішують - по 12 годин в день виводити на громадські роботи. І знімати на відео, щоб не змогли понтуватися перед друзями, як вони миють зупинки, фарбують і миють стіни від графіті, замітають сміття, саджають дерева, відмивають громадські туалети;

Де ці клоуни беруться?

Так оперативно висадили дерева... сподіваюся, вони їх не викопали в сусідньому дворі.

Нагадаємо, в Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей, пізніше він перепросив за свою витівку.

Раніше в київському парку жінка крала квіти для перепродажу.