В центре Киева вандалы вырвали дерево: видео инцидента

В Киеве неадекватные люди сломали дерево
В центре Киева молодые люди вырвали из земли молодое дерево и куда-то его потащили. Очевидцы инцидента сняли все на видео и выложили его в сеть. При этом жители столицы крайне возмущены действиями парней.
Видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Чергові неадеквати Києва. Ніхто часом не впізнає?Posted by Киев Оперативный on Sunday, November 15, 2020
Позже молодых людей нашли. Они оправдали свои действия, заявив, что на самом деле вырвали из земли не дерево, а всего лишь ветку, которую они якобы принесли с собой.
Вандали, які опинилися у центрі скандалу із деревом, кажуть, що це не дерево, а гілка і вони принесли її з собою....Posted by Киев Оперативный on Sunday, November 15, 2020
Пользователей сети прокомментировали это.
Напомним, в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей, позже он принес извинение за свою выходку.
Ранее в киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи.