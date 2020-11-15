В центре Киева вандалы вырвали дерево: видео инцидента

Центр Киева (фото РБК-Украина)

В Киеве неадекватные люди сломали дерево

В центре Киева молодые люди вырвали из земли молодое дерево и куда-то его потащили. Очевидцы инцидента сняли все на видео и выложили его в сеть. При этом жители столицы крайне возмущены действиями парней.

Видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Чергові неадеквати Києва. Ніхто часом не впізнає? Posted by Киев Оперативный on Sunday, November 15, 2020

Позже молодых людей нашли. Они оправдали свои действия, заявив, что на самом деле вырвали из земли не дерево, а всего лишь ветку, которую они якобы принесли с собой.

Вандали, які опинилися у центрі скандалу із деревом, кажуть, що це не дерево, а гілка і вони принесли її з собою.... Posted by Киев Оперативный on Sunday, November 15, 2020

Пользователей сети прокомментировали это.

Женщины цветы срывали на клумбе - их оштрафовали, а тут ничего! Заставить высадить минимум 10 штук!

Мне стыдно, что такая быдлота живет со мной в одном городе;

Этих людей надо в обязательном порядке заставлять неделю - без замены на штраф, со своей работой - пусть как хотят, решают - по 12 часов в день выводить на общественные работы. И снимать на видео, чтобы не смогли понтоваться перед друзьями, как они моют остановки, красят и моют стены от граффити, подметают мусор, сажают деревья, отмывают общественные сортиры;

Где эти клоуны берутся?

Так оперативно высадили деревья... надеюсь они их не выкопали в соседнем дворе.

Напомним, в Киеве неадекват осквернил памятник Героям Небесной сотни на глазах у людей, позже он принес извинение за свою выходку.

Ранее в киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи.