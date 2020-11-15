У центрі Києва вандали вирвали дерево: відео інциденту

У Києві неадекватні люди зламали дерево
У центрі Києва молодики вирвали з землі молоде дерево і кудись його потягли. Очевидці інциденту зняли все на відео і виклали його в мережу. При цьому жителі столиці вкрай обурені діями хлопців.
Відео опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Чергові неадеквати Києва. Ніхто часом не впізнає?Posted by Київ Оперативний on Sunday, November 15, 2020
Пізніше молодих людей знайшли. Вони виправдали свої дії, заявивши, що насправді вирвали з землі не дерево, а лише гілку, яку вони нібито принесли з собою.
Вандали, які опинилися у центрі скандалу із деревом, кажуть, що це не дерево, а гілка і вони принесли її з собою....Posted by Київ Оперативний on Sunday, November 15, 2020
Користувачів мережі прокоментували це.
Нагадаємо, в Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей, пізніше він перепросив за свою витівку.
Раніше в київському парку жінка крала квіти для перепродажу.