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У центрі Києва вандали вирвали дерево: відео інциденту

Київ, Неділя 15 листопада 2020 21:28
У центрі Києва вандали вирвали дерево: відео інциденту
Центр Києва (фото РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві неадекватні люди зламали дерево

У центрі Києва молодики вирвали з землі молоде дерево і кудись його потягли. Очевидці інциденту зняли все на відео і виклали його в мережу. При цьому жителі столиці вкрай обурені діями хлопців.

Відео опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Чергові неадеквати Києва. Ніхто часом не впізнає?

Posted by Київ Оперативний on Sunday, November 15, 2020

Пізніше молодих людей знайшли. Вони виправдали свої дії, заявивши, що насправді вирвали з землі не дерево, а лише гілку, яку вони нібито принесли з собою.

Вандали, які опинилися у центрі скандалу із деревом, кажуть, що це не дерево, а гілка і вони принесли її з собою....

Posted by Київ Оперативний on Sunday, November 15, 2020

Користувачів мережі прокоментували це.

  • Жінки зривали квіти на клумбі - їх оштрафували, а тут нічого! Змусити висадити мінімум 10 штук!
  • Мені соромно, що така бидлота живе зі мною в одному місті;
  • Цих людей треба в обов'язковому порядку примушувати тиждень - без заміни на штраф, зі своєю роботою - хай як хочуть, вирішують - по 12 годин в день виводити на громадські роботи. І знімати на відео, щоб не змогли понтуватися перед друзями, як вони миють зупинки, фарбують і миють стіни від графіті, замітають сміття, саджають дерева, відмивають громадські туалети;
  • Де ці клоуни беруться?
  • Так оперативно висадили дерева... сподіваюся, вони їх не викопали в сусідньому дворі.

Нагадаємо, в Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей, пізніше він перепросив за свою витівку.

Раніше в київському парку жінка крала квіти для перепродажу.

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