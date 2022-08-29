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В центре Киева в разгар войны устроили "дискотеку" (видео)

В центре Киева устроили вечеринку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В Украине продолжается война и горе. А в это время в центре Киева работают бары с громкой музыкой.

Об этом факте рассказал активист в одном из Telegram-каналов Киева.

Где в Киеве играет громкая музыка

На видео активиста показана Парковая аллея в Киеве, на которой расположено несколько увеселительных заведений. Возле них можно наблюдать огромное количество припаркованных машин и людей.

"Что это происходит? В стране война! Вот куда надо наведаться военкомату", - говорит в ролике активист.

Смотрите на видео, что происходит в столице вечером 28 августа.

Отметим, что в Киеве все так же действует комендантский час с 23.00. Заведениям разрешено работать до 22.00.

Как мы ранее писали, в аптеке Киева разразился скандал с аптекарем-украинофобом.

Также мы сообщали, что в маршрутке Гостомель-Киев разгорелся скандал из-за русской музыки

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Киев