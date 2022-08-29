У центрі Києва в розпал війни влаштували "дискотеку" (відео)

В Україні триває війна і горе. А в цей час в центрі Києва працюють бари з гучною музикою.
Про цей факт розповів активіст в одному з Telegram-каналів Києва.
На відео активіста показана Паркова алея в Києві, на якій розташовано кілька розважальних закладів. Біля них можна спостерігати величезну кількість припаркованих машин і людей.
"Що це відбувається? В країні війна! Ось куди треба навідатися військкомату", - каже в ролику активіст.
Дивіться на відео, що відбувається в столиці ввечері 28 серпня.
Відзначимо, що в Києві все так само діє комендантська година з 23.00. Закладам дозволено працювати до 22.00.
Як ми раніше писали, в аптеці Києва вибухнув скандал з аптекарем-українофобом.
Також ми повідомляли, що в маршрутці Гостомель-Київ розгорівся скандал через російську музику