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У центрі Києва в розпал війни влаштували "дискотеку" (відео)

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Київ, Понеділок 29 серпня 2022 10:17
У центрі Києва в розпал війни влаштували "дискотеку" (відео) У центрі Києва влаштували вечірку (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В Україні триває війна і горе. А в цей час в центрі Києва працюють бари з гучною музикою.

Про цей факт розповів активіст в одному з Telegram-каналів Києва.

Де в Києві грає гучна музика

На відео активіста показана Паркова алея в Києві, на якій розташовано кілька розважальних закладів. Біля них можна спостерігати величезну кількість припаркованих машин і людей.

"Що це відбувається? В країні війна! Ось куди треба навідатися військкомату", - каже в ролику активіст.

Дивіться на відео, що відбувається в столиці ввечері 28 серпня.

Відзначимо, що в Києві все так само діє комендантська година з 23.00. Закладам дозволено працювати до 22.00.

Як ми раніше писали, в аптеці Києва вибухнув скандал з аптекарем-українофобом.

Також ми повідомляли, що в маршрутці Гостомель-Київ розгорівся скандал через російську музику

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