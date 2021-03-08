В центре Киева произошла жесткая драка: несколько человек били одного

В Киеве возле метро "Лыбедская" произошла драка. Несколько человек били одного.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
В результате избиения мужчина потерял сознание. На место ЧП приехала полиция, но он отказался от претензий к обидчикам.
"После отключки пострадавший пролежал минут 10, потом его привели в чувства прохожие, которые подбежали (кстати, в "скорую" свидетельница не дозвонилась", - сказано в сообщении.
Полиция уехала с места драки, а нападавшие убежали.
Видео можно посмотреть по ссылке.
В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.
Как мы писали ранее, в Кривом Роге, где недавно школьницы жестоко избили девушку, опять подростки устроили массовую драку.