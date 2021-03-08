В центре Киева произошла жесткая драка: несколько человек били одного

В результате избиения мужчина потерял сознание. На место ЧП приехала полиция, но он отказался от претензий к обидчикам.

"После отключки пострадавший пролежал минут 10, потом его привели в чувства прохожие, которые подбежали (кстати, в "скорую" свидетельница не дозвонилась", - сказано в сообщении.

Полиция уехала с места драки, а нападавшие убежали.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.