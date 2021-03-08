У центрі Києва сталася жорстка бійка: кілька людей били одного

В результаті побиття чоловік втратив свідомість. На місце НП приїхала поліція, але він відмовився від претензій до кривдників.

"Після відключки потерпілий пролежав хвилин 10, потім його привели до тями перехожі, які підбігли (до речі, в" швидку "свідок не додзвонився, - сказано в повідомленні.

Поліція поїхала з місця бійки, а нападники втекли.

Відео можна переглянути за посиланням.

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